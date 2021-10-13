ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Актуальність зростає. ОБСЄ розглядає створення передових патрульних баз на Донбасі

Новость на русском →
Київ, Середа 13 жовтня 2021 19:01
Актуальність зростає. ОБСЄ розглядає створення передових патрульних баз на Донбасі Фото: ОБСЄ може створити передові патрульні бази на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил почастішали випадки перешкоджання діяльності місії ОБСЄ з боку проросійських бойовиків. Тому зростає актуальність створення на Донбасі передових патрульних баз ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Питання перешкоджання діяльності спостерігачів вже обговорювали в рамках Постійної ради ОБСЄ у Відні. Там же, як зазначають у прес-службі, підіймали питання створення передових патрульних баз на окупованих територіях. Створення таких баз передбачено бюджетом ОБСЄ ще з 2017 року.

"Це сприятиме посиленню моніторингу з боку СММ, у тому числі - безпосередньо поблизу неконтрольованих ділянок російсько-українського кордону. Актуальність створення ППБ зростає у ситуації, коли Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску", - заявили у прес-службі делегації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав блокування місії ОБСЄ на російському кордоні руйнівним ударом по мінським домовленостям.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Контактна група Донбас
NEWS
Київ перед довгими вихідними скували затори: які вулиці варто оминути
Київ перед довгими вихідними скували затори: які вулиці варто оминути
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України