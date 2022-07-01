Актуальная карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 1 июля
Украинские военные продолжают сдерживать российское вторжение. Однако оккупационные войска имеют некоторые успехи на востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.
Согласно данным карты, российская армия продолжает наступление на Донбассе. В частности, вблизи Лисичанска оккупанты имели определенные успехи, что подтвердил и Генштаб ВСУ. Однако украинские защитники отражают атаки врага в направлении Славянска и Бахмута.
В Харьковской области противник усилил обстрелы населенных пунктов, используя тяжелое вооружение. Под постоянными обстрелами находится и Харьков.
На юге Украины подразделения ВСУ имеют успехи в Херсонской области, однако, чтобы сдержать наступление, оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии и авиации.
В Запорожской области под обстрелами врага находится общины возле линии фронта.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА, оккупанты активно разрушают Лисичанск, обстреливая его. Сейчас эвакуировать население невозможно.
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