Актуальна карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 1 липня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap .

Згідно з даними карти, російська армія продовжує наступ на Донбасі. Зокрема, поблизу Лисичанська окупанти мали певні успіхи, що підтвердив і Генштаб ЗСУ. Проте українські захисники відбивають атаки ворога в напрямку Слов'янська та Бахмута.

У Харківській області противник посилив обстріли населених пунктів, використовуючи важке озброєння. Під постійними обстрілами знаходиться і Харків.

На півдні України підрозділи ЗСУ мають успіхи у Херсонській області, проте, щоб стримати наступ, окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії та авіації.

У Запорізькій області під обстрілами ворога знаходиться громади біля лінії фронту.