Актуальна карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 1 липня
Українські військові продовжують стримувати російське вторгнення. Проте окупаційні війська мають деякі успіхи на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.
Згідно з даними карти, російська армія продовжує наступ на Донбасі. Зокрема, поблизу Лисичанська окупанти мали певні успіхи, що підтвердив і Генштаб ЗСУ. Проте українські захисники відбивають атаки ворога в напрямку Слов'янська та Бахмута.
У Харківській області противник посилив обстріли населених пунктів, використовуючи важке озброєння. Під постійними обстрілами знаходиться і Харків.
На півдні України підрозділи ЗСУ мають успіхи у Херсонській області, проте, щоб стримати наступ, окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії та авіації.
У Запорізькій області під обстрілами ворога знаходиться громади біля лінії фронту.
Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, окупанти активно руйнують Лисичанськ, обстрілюючи його. Зараз евакуювати населення неможливо.
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