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Актуальна карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 1 липня

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 11:32
Актуальна карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 1 липня Фото: ЗСУ мають успіхи в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують стримувати російське вторгнення. Проте окупаційні війська мають деякі успіхи на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Актуальна карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 1 липня

Згідно з даними карти, російська армія продовжує наступ на Донбасі. Зокрема, поблизу Лисичанська окупанти мали певні успіхи, що підтвердив і Генштаб ЗСУ. Проте українські захисники відбивають атаки ворога в напрямку Слов'янська та Бахмута.

У Харківській області противник посилив обстріли населених пунктів, використовуючи важке озброєння. Під постійними обстрілами знаходиться і Харків.

На півдні України підрозділи ЗСУ мають успіхи у Херсонській області, проте, щоб стримати наступ, окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії та авіації.

У Запорізькій області під обстрілами ворога знаходиться громади біля лінії фронту.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, окупанти активно руйнують Лисичанськ, обстрілюючи його. Зараз евакуювати населення неможливо.

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