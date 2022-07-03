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Актуальная карта боевых действий в Украине сегодня: что происходит

Какая ситуация на фронте сейчас (mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине к утру воскресенья, 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap.com.

По данным карты, зафиксированы повреждения в Зеленодольской общине в результате обстрела со стороны РФ.

Также произошли обстрелы Холодной Горы в Харькове.

Кроме того, украинская ПВО сбила воздушный объект над Константиновкой Донецкой области.

Как сообщалось, около 800 тысяч украинцев остались без крыши над головой в результате полномасштабного вторжения России.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

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Война в Украине