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Актуальная карта боевых действий в Украине на утро 30 июня: что происходит на фронте

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 11:34
Актуальная карта боевых действий в Украине на утро 30 июня: что происходит на фронте Фото: что происходит на фронте в Украине 30 июня (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на четверг, 30 июня, самая сложная ситуация остается в Донецкой и Луганской областях. Появилась обновленная карта боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap.com.

Актуальная карта боевых действий в Украине на утро 30 июня: что происходит на фронте

По данным на утро четверга, 30 июня, ВСУ удалось подавить попытку штурма Дементиевки, оккупанты вынуждены были отступить.

Воздушная тревога с утра уже звучала в нескольких областях.

По данным карты, по меньшей мере 6 взрывов случились в Харькове после запуска ракет из Белгорода. Российским войскам удалось войти в Лисичанский НПЗ.

Как сообщалось, российские войска продолжают наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова. Кремль все еще имеет серьезные территориальные амбиции за пределами Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что по данным на утро 30 июня Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных. Общее число потерь РФ за четыре месяца военных действий составляет около 35600.

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