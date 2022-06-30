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Актуальна мапа бойових дій в Україні на ранок 30 червня: що відбувається на фронті

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Україна, Четвер 30 червня 2022 11:34
Актуальна мапа бойових дій в Україні на ранок 30 червня: що відбувається на фронті Фото: що відбувається на фронті в Україні 30 червня (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на четвер, 30 червня, найскладніша ситуація залишається у Донецькій та Луганській областях. З'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Liveuamap.com.

Актуальна мапа бойових дій в Україні на ранок 30 червня: що відбувається на фронті

За даними на ранок четверга, 30 червня, ЗСУ вдалося придушити спробу штурму Дементіївки, окупанти змушені були відступити.

Повітряна тривога зранку вже лунала у кількох областях.

За даними карти, щонайменше 6 вибухів сталися у Харкові після запуску ракет із Білгорода. Російським військам вдалося увійти до Лисичанського НПЗ.

Як повідомлялося, російські війська продовжують наступальні операції у спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова. Кремль все ще має серйозні територіальні амбіції за межами Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що за даними ранку 30 червня Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ за чотири місяці воєнних дій складає близько 35 600.

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