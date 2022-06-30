Актуальна мапа бойових дій в Україні на ранок 30 червня: що відбувається на фронті

За даними на четвер, 30 червня, найскладніша ситуація залишається у Донецькій та Луганській областях. З'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Liveuamap.com .

За даними карти, щонайменше 6 вибухів сталися у Харкові після запуску ракет із Білгорода. Російським військам вдалося увійти до Лисичанського НПЗ.

За даними на ранок четверга, 30 червня, ЗСУ вдалося придушити спробу штурму Дементіївки, окупанти змушені були відступити.

Як повідомлялося, російські війська продовжують наступальні операції у спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова. Кремль все ще має серйозні територіальні амбіції за межами Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що за даними ранку 30 червня Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ за чотири місяці воєнних дій складає близько 35 600.

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