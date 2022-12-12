Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронтах

За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються в Донецькій та Луганській областях. Найбільш запеклі бої зараз відбуваються у районі Бахмута (Донецька область). Там російські війська намагаються прорвати оборону української армії з кількох напрямків.

Також активність росіян помічена в районі Сватового та Кремінної (Луганська область). Однак на цьому напрямі українські сили успішно завдають контрударів.

На решті дільниць фронту ситуація стабільна. У Херсонській та Запорізькій області бійці ЗСУ продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.