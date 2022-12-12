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Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронтах

Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники продовжують намагатися проводити наступальні операції на Донбасі. Окупанти атакують позиції ЗСУ на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються в Донецькій та Луганській областях. Найбільш запеклі бої зараз відбуваються у районі Бахмута (Донецька область). Там російські війська намагаються прорвати оборону української армії з кількох напрямків.

Також активність росіян помічена в районі Сватового та Кремінної (Луганська область). Однак на цьому напрямі українські сили успішно завдають контрударів.

На решті дільниць фронту ситуація стабільна. У Херсонській та Запорізькій області бійці ЗСУ продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили, що Росія не зможе досягти поставленої мети в Україні. Крім того, малоймовірно, що російські війська просунуться в оперативному відношенні протягом найближчих кількох місяців.

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ВеликобританіяВійна в УкраїніКарта бойових дій