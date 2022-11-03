Актуальна карта війни в Україні: британська розвідка оновила дані

За даними британської розвідки, українські захисники атакують позиції окупантів на північному сході Харківської області, поблизу кордону. Крім того, підрозділи ЗСУ просувають на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області.

Також британська карта бойових дій вказує, що українські сили штурмують ворожі війська на півночі та заході Херсонській області.

Крім того, активні бої йдуть на Донецькому напрямку. Ворожі війська штурмують позиції ЗСУ поблизу Бахмута, Соледара, Пісків та Авдіївки. Українські захисники тримають оборону, не даючи ворогу шансів для просування.

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