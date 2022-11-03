Актуальная карта войны в Украине: британская разведка обновила данные

По данным британской разведки, украинские защитники атакуют позиции оккупантов на северо-востоке Харьковской области, вблизи границы. Кроме того, подразделения ВСУ продвигают по линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Также британская карта боевых действий указывает, что украинские силы штурмуют вражеские войска на севере и западе Херсонской области.

Кроме того, активные бои идут на Донецком направлении. Вражеские войска штурмуют позиции ВСУ вблизи Бахмута, Соледара, Песков и Авдеевки. Украинские защитники удерживают оборону, не давая врагу шансов для продвижения.

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