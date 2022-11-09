Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: що змінилося на фронтах

За даними британської розвідки, український контрнаступ розвивається на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні ЗСУ намагаються звільнити правий берег Херсона, атакуючи противника з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Тим часом на Луганському напрямку наступальні дії українські бійці проводять по лінії річки Оскіл у бік Сватового та Кремінної.

Росіяни, у свою чергу, продовжують робити спроби захоплення територій у районі Бахмута.