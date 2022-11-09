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Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: що змінилося на фронтах

Фото: українські війська продовжують наступ на Херсонському та Луганському напрямках (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські бійці продовжують наступальні операції на півдні та сході країни. Тим часом російські окупанти намагаються прорватися на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, український контрнаступ розвивається на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні ЗСУ намагаються звільнити правий берег Херсона, атакуючи противника з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Тим часом на Луганському напрямку наступальні дії українські бійці проводять по лінії річки Оскіл у бік Сватового та Кремінної.

Росіяни, у свою чергу, продовжують робити спроби захоплення територій у районі Бахмута.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

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ВеликобританіяКарта бойових дійЗбройні сили УкраїниВійна в Україні