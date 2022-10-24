Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Українські війська продовжують атакувати ворога на південному та східному напрямках. Тим часом росіяни роблять активні дії під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, Збройні сили України продовжують контрнаступні дії на Херсонському та Харківському напрямках. На півдні наші військові намагаються просунутися з боку Миколаєва, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. А на сході атаки проходять вздовж лінії річки Оскол.

Росіяни, у свою чергу, не залишають спроб прорвати оборону Бахмута на Донеччині. Ворог накопичує сили та намагається штурмувати зміцнення українських захисників, але успіхів не має.