Акцизные сборы энергетике расходуются на нецелевые направления, - Буславец

Средства от акцизного сбора, который платят энергогенерирующие компании должны были идти на инвестиционные проекты, однако они тратились не по назначению, поэтому введение акцизного сбора для "зеленой" энергетики является абсолютно безосновательным.

"До акциза была целевая инвестиционная надбавка в стоимости электрической энергии, которая должна была направлять на инвестиционные проекты в Украине. Именно потому, что эта надбавка всегда использовалась на разные проекты, зарплаты шахтерам. Когда изменили Бюджетный кодекс, появился акциз и средства вообще растворились в общем бюджете и ни о каких инвестиционных составляющих речь вообще не шла", - рассказала Буславец.

Она также отметила, что государство не выполняет свои обязательства перед "зеленой" генерацией по погашению задолженности, что было предусмотрено Меморандумом, подписанным между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ. Зато правительство предлагает принять законопроект 5600, которым вводится акциз на "зеленую" электроэнергию.

"Путем проведения переговоров, очень сложных, инвесторы пошли на компромисс, учитывая обязательства государства по уплате долгов, оплате и все такое. Вы знаете все эти условия, их много. Но, к сожалению, они на сегодня в полном объеме не выполнены, мы не можем еще дополнительно вводить определенные ограничения, не давая понятной дорожной карты, как государство выполнит обязательства, которые были на себя взяты. А я напомню, что меморандум был подписан, он лег в основу принятого закона № 810, если я помню, и мы должны его выполнить", - подчеркнула Буславец.