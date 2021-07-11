Акцизні збори енергетиці витрачаються на нецільові напрямки, - Буславець

Кошти від акцизного збору, який сплачують енергогенеруючі компанії мали йти на інвестиційні проекти, проте вони витрачались не за призначенням, тому запровадження акцизного збору для "зеленої" енергетики є абсолютно безпідставним.
Про це заявила колишній в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.
"До акцизу була цільова інвестиційна надбавка у вартості електричної енергії, яка повинна була направляти на інвестиційні проекти в Україні. Саме тому, що ця надбавка завжди використовувалася на різні проєкти, зарплати шахтарям. Коли змінили Бюджетний кодекс, зявився акциз і кошти взагалі розчинились в загальному бюджеті і ні про які інвестиційні складові мова взагалі не йшла", - розповіла Буславець.
Вона також зазначила, що держава не виконує свої зобов’язання перед "зеленою" генерацією щодо погашення заборгованості, що було передбачено Меморандумом, підписаним між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ. Натомість уряд пропонує ухвалити законопроект 5600, яким запроваджується акциз на "зелену" електроенергію.
"Шляхом проведення перемовин, дуже складних, інвестори пішли на компроміс, враховуючи зобов’язання держави по сплаті боргів, оплаті і таке інше. Ви знаєте всі ці умови, їх багато. Але, на жаль, вони на сьогодні в повному обсязі не виконані, ми не можемо ще додатково вводити певні обмеження, не даючи зрозумілої дорожньої карти, як держава виконає зобов’язання, які були на себе взяті. А я нагадаю, що меморандум було підписаний, він ліг в основу прийнятого закону № 810, якщо я пам’ятаю, і ми повинні його виконати", - наголосила Буславець.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроект був підтриманий в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроекті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.
В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної ради Дмитра Разумкова.
Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.