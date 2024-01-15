Акцизи як у ЄС. Що може змінитися для тютюнових виробів

У Меморандумі з МВФ та Національній стратегії доходів до 2030 року належну увагу приділено виконанню Україною євроінтеграційних вимог щодо акцизного податку. Очевидно, що для досягнення цієї мети знадобиться не одна законодавча зміна.

Нещодавно Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який передбачає оновлення графіку підвищення акцизу на тютюнові вироби, а також переведення ставок їх оподаткування в євро. Про те, як це вплине на ринок – в блозі для РБК-Україна розповідає експерт з питань оподаткування Growford Institute, кандидат економічних наук Тетяна КОЩУК.

Що має змінитися?

Відповідно до законопроєкту, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (далі – ТВЕН).

Але далі графіки підвищення акцизу для цих двох видів продукції будуть різними. Якщо в 2025 році мінімальний акциз на сигарети очікувано зросте до 78 євро (із незначним відхиленням від сьогоднішнього плану підвищення акцизу), то ставка податку на ТВЕН має зрости із вдвічі меншим темпом до 70,40 євро. Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

Отже, ключовими є дві зміни:

1. У 2028 році Україна виконає відомий багатьом європейський стандарт щодо мінімального рівня акцизу на сигарети 90 євро за тис. шт., який закріплений у Директиві Ради 2011/64/ЄС. Наголошу, що це стосується лише сигарет! Це не залежатиме від коливань курсу гривні, оскільки ставки оподаткування будуть у євро. Директива Ради 2011/64/ЄС не встановлює вимог щодо валюти ставок.

2. Рівень диференціації акцизного навантаження на сигарети і ТВЕН поступово зросте до 80%. Тобто через 5 років акциз на ТВЕН буде на 20% нижчим порівняно із сигаретним. Це також відповідає сучасній європейській практиці. Пропоную розглянути її докладніше.

Підходи до встановлення ставок акцизу на ТВЕН у ЄС

Насамперед зазначу, що Директива Ради 2011/64/ЄС визначає принципи гармонізації структури і ставок акцизного податку щодо сигарет, сигар та сигарил, тютюну для куріння, але не регулює оподаткування ТВЕН та рідин для електронних сигарет. Причина тут очевидна – така новітня продукція з’явилися на ринку після того, як директиву було ухвалено.

З огляду на це, країни-члени ЄС можуть на власний розсуд визначати механізми оподаткування ТВЕН, зважаючи у т. ч. на потенційно знижений ризик їх споживання для здоров’я. Єврокомісія рекомендувала оподатковувати таку продукцію за ставками, які застосовуються для підакцизної категорії "інший тютюн для куріння" і є найнижчими серед усіх тютюнових виробів. У більшості країн ЄС такі ставки встановлені на одиницю маси у кілограмах. Усе це мало визначальний вплив на розвиток європейської практики оподаткування ТВЕН.

В усіх країнах ЄС акцизне навантаження на ТВЕН є нижчим порівняно із сигаретами. Розрахунки рівня диференціації акцизного навантаження на сигарети і ТВЕН у країнах ЄС представлено у таблиці нижче.

Диференціація акцизів на ТВЕН і сигарети у країнах ЄС у 2023 році

Країни Мінімальний акциз на 1000 сигарет, євро Акциз для ТВЕН за 1000 одиниць продукції, євро Рівень диференціації акцизу для ТВЕН та сигарет різниця, % співвідношення, рази Естонія 160,5 28,4 82,3 5,7 Словенія 131 29,2 77,7 4,5 Болгарія 90,5 31,6 65,1 2,9 Чехія 143,5 32,4 77,4 4,4 Австрія 157,9 39,5 75,0 4,0 Кіпр 121,5 39,8 67,3 3,1 Греція 136,9 41,5 69,7 3,3 Нідерланди 243,3 42,6 82,5 5,7 Румунія 125,5 44,2 64,7 2,8 Хорватія 117,9 49,2 58,3 2,4 Словаччина 132,1 49,7 62,4 2,7 Португалія 143,0 51,2 64,2 2,8 Швеція 166,5 52,8 68,3 3,2 Данія 260,3 53,5 74,9 4,9 Латвія 135,9 57,8 57,5 2,4 Литва 130,0 60,2 53,7 2,2 Фінляндія 343,2 79,5 76,8 4,4 Угорщина 106,9 91,0 14,9 1,2 В середньому - - 66,3 3,5

Як бачимо, серед 18 проаналізованих країн-членів ЄС співвідношення акцизного навантаження на ТВЕН і сигарети у 2023 році коливалося від 82,5% у Нідерландах до 14,9% в Угорщині, а середнє значення зазначеного показника становило 66,3%.

І ще кілька слів про сучасні зміни ставок оподаткування ТВЕН в ЄС. Цікаво, що до перегляду запланованого графіку підвищення акцизу на ТВЕН у напрямі сповільнення темпу зростання ставки уже вдавалася Італія. Це було зумовлено ризиком збільшення обсягів контрабанди такої продукції в країну.

Інші країни ЄС, якщо підвищували акциз на ТВЕН, робили це поступово. Наприклад, Латвія реалізувала реформу, що передбачала збільшення ставки акцизу на ТВЕН у 2022 році із 160 до 207 євро за кілограм, а в 2023 році – ще на 5% до 208 євро.

Політику диференціації рівня акцизного навантаження на ТВЕН і сигарети реалізують також європейські країни – не члени ЄС. Зокрема, Велика Британія 15 квітня 2023 року підвищила ставки акцизу на тютюнові вироби, але співвідношення між мінімальним акцизом на сигарети та ТВЕН складає 4,9 рази. У Норвегії акциз на сигарети у 3,8 рази вище, ніж на ТВЕН. У Швейцарії щодо тютюнових виробів застосовуються лише адвалорні акцизи: 51% для сигарет, 12% для ТВЕН.

Висновки для України

В Україні практика оподаткування ТВЕН спочатку відповідала європейській. Проте в 2021 році акциз на цю продукцію зріс відразу в 4,2 рази, зрівнявшись із сигаретним, а базою для його нарахування стали одиниці стіків. Надходження від цього акцизу, звісно, суттєво зросли. Але вже у другій половині року такої реформи ринок ТВЕН почав демонструвати стагнацію, а в 2022 році обсяги споживання ТВЕН скоротилися більш як на чверть. Тому позитивний фіскальний ефект був лише разовим, а на зміну йому прийшла спадна динаміка надходжень акцизу від ТВЕН, як і на сигарети.

Відхід від європейської практики завжди має високий ризик помилок, а в умовах вступу до ЄС він може виявитися ще більш контпродуктивним. Зараз ще більш важливо дотримуватися стандартів ЄС. Запропонований Міністерством фінансів графік підвищення акцизного податку на тютюнові вироби наближає нас до них.

Докладніше про ці та інші аспекти справляння акцизу із тютюнових виробів у країнах ЄС та Україні йдеться у нашому дослідженні.