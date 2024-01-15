Акцизы как в ЕС. Что может измениться для табачных изделий

В Меморандуме с МВФ и Национальной стратегии доходов до 2030 года должное внимание уделено выполнению Украиной евроинтеграционных требований по акцизному налогу. Очевидно, что для достижения этой цели понадобится не одно законодательное изменение.

Недавно Министерство финансов обнародовало законопроект, предусматривающий обновление графика повышения акциза на табачные изделия, а также перевод ставок их налогообложения в евро. О том, как это повлияет на рынок – в блоге для РБК-Украина рассказывает эксперт по налогообложению Growford Institute, кандидат экономических наук Татьяна КОЩУК.

Что должно измениться?

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года минимальный акциз на сигареты будет составлять 63,45 евро на 1000 штук. Это произойдет путем простого перечисления действующей ставки по гривне в евро. То же предусмотрено и для ставки акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева (далее – ТИЭН).

Но дальше графики повышения акциза для этих двух видов продукции будут разными. Если в 2025 году минимальный акциз на сигареты ожидаемо увеличится до 78 евро (с незначительным отклонением от сегодняшнего плана повышения акциза), то ставка налога на ТИЭН должна вырасти с вдвое меньшим темпом до 70,40 евро. Также законопроект регламентирует повышение ставок на 2026-2028 годы, которое пока не предусмотрено Налоговым кодексом. В частности, минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году в размере 90 евро, а ставка акцизного налога на ТИЭН за 3 года должна повыситься до 72 евро.

Итак, ключевыми являются два изменения:

1. В 2028 году Украина выполнит известный многим европейский стандарт по минимальному уровню акциза на сигареты 90 евро за тыс. шт., который закреплен в Директиве Совета 2011/64/ЕС. Отмечу, что это касается только сигарет! Это не зависит от колебаний курса гривны, поскольку ставки налогообложения будут в евро. Директива Совета 2011/64/ЕС не устанавливает требований по валюте ставок.

2. Уровень дифференциации акцизной перегрузки на сигареты и ТИЭН равномерно возрастет до 80%. То есть через 5 лет акциз на ТИЭН будет на 20% ниже по сравнению с сигаретным. Это также отвечает современной европейской практике. Предлагаю рассмотреть его подробнее.

Подходы к установлению ставок акциза на ТВЭН в ЕС

В первую очередь отмечу, что Директива Совета 2011/64/ЕС определяет принципы гармонизации структуры и ставок акцизного налога в отношении сигарет, сигар и сигарил, табака для курения, но не регулирует налогообложение ТВЭН и жидкостей для электронных сигарет. Причина здесь очевидна – такая новейшая продукция появилась на рынке после того, как директива была принята.

Учитывая это, страны-члены ЕС могут по своему усмотрению определять механизмы налогообложения ТВЭН, учитывая в т. ч. потенциально сниженный риск их потребления для здоровья. Еврокомиссия рекомендовала облагать налогом такую продукцию по ставкам, которые применяются для подакцизной категории "другой табак для курения" и являются самыми низкими среди всех табачных изделий. В большинстве стран ЕС такие ставки установлены на единицу массы в килограммах. Все это оказало определяющее влияние на развитие европейской практики налогообложения ТИЭН.

Во всех странах ЕС акцизная нагрузка на ТВЭН ниже по сравнению с сигаретами. Расчеты уровня дифференциации акцизной перегрузки на сигареты и ТИЭН в странах ЕС представлены в таблице ниже.

Дифференциация акцизов на ТИЭН и сигареты в странах ЕС в 2023 году

Страны Минимальный акциз на 1000 сигарет, евро Акциз для ТИЭН за 1000 единиц продукции, евро Уровень дифференциации акциза для ТИЭН и сигарет разница, % соотношение, разы Эстония 160,5 28,4 82,3 5,7 Словения 131 29,2 77,7 4,5 Болгария 90,5 31,6 65,1 2,9 Чехия 143,5 32,4 77,4 4,4 Австрия 157,9 39,5 75,0 4,0 Кипр 121,5 39,8 67,3 3,1 Греция 136,9 41,5 69,7 3,3 Нидерланды 243,3 42,6 82,5 5,7 Румыния 125,5 44,2 64,7 2,8 Хорватия 117,9 49,2 58,3 2,4 Словакия 132,1 49,7 62,4 2,7 Португалия 143,0 51,2 64,2 2,8 Швеция 166,5 52,8 68,3 3,2 Дания 260,3 53,5 74,9 4,9 Латвия 135,9 57,8 57,5 2,4 Литва 130,0 60,2 53,7 2,2 Финляндия 343,2 79,5 76,8 4,4 Венгрия 106,9 91,0 14,9 1,2 В среднем - - 66,3 3,5

Как видим, среди 18 проанализированных стран-членов ЕС соотношение акцизной нагрузки на ТИЭН и сигареты в 2023 году колебалось от 82,5% в Нидерландах до 14,9% в Венгрии, а среднее значение указанного показателя составило 66,3%.

И еще несколько слов о современных изменениях ставок налогообложения ТВЭН в ЕС. Интересно, что к пересмотру запланированного графика повышения акциза на ТИЭН в направлении замедления темпа роста ставки уже прибегала Италия. Это было обусловлено риском увеличения объема контрабанды такой продукции в страну.

Другие страны ЕС, повышая акциз на ТИЭН, делали это постепенно. Например, Латвия реализовала реформу, предусматривавшую увеличение ставки акциза на ТВЭН в 2022 году со 160 до 207 евро за килограмм, а в 2023 году – еще на 5% до 208 евро.

Политику дифференциации уровня акцизной нагрузки на ТИЭН и сигареты реализуют также европейские страны – не члены ЕС. В частности, Великобритания 15 апреля 2023 повысила ставки акциза на табачные изделия, но соотношение между минимальным акцизом на сигареты и ТВЭН составляет 4,9 раза. В Норвегии акциз на сигареты в 3,8 раза выше, чем на ТВЭН. В Швейцарии по отношению к табачным изделиям применяются только адвалорные акцизы: 51% для сигарет, 12% для ТВЭН.

Выводы для Украины

В Украине практика налогообложения ТИЭН изначально соответствовала европейской. Однако в 2021 году акциз на эту продукцию вырос сразу в 4,2 раза, сравнявшись с сигаретной, а базой для его начисления стали единицы стиков. Поступления от этого акциза, конечно, существенно выросли. Но уже во второй половине года такой реформы рынок ТИЭН начал демонстрировать стагнацию, а в 2022 году объемы потребления ТИЭН сократились более чем на четверть. Поэтому положительный фискальный эффект был лишь разовым, а на смену ему пришла нисходящая динамика поступлений акциза от ТИЭН, как и на сигареты.

Уход от европейской практики всегда имеет высокий риск ошибок, а в условиях вступления в ЕС он может оказаться еще более контпродуктивным. Сейчас еще важнее соблюдать стандарты ЕС. Предложенный Министерством финансов график повышения акцизного налога на табачные изделия приближает нас к ним.

Более подробно об этих и других аспектах производства акциза из табачных изделий в странах ЕС и Украине говорится в нашем исследовании.