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Акциз на "зелену" енергію означає експропріацію активів інвесторів, - асоціації

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Києва, П'ятниця 11 червня 2021 11:11
Акциз на "зелену" енергію означає експропріацію активів інвесторів, - асоціації Фото: акциз на зелену енергію означає експропріацію активів інвесторів (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії означатиме часткову незаконну експропріацію активів українських та міжнародних інвесторів.

Про це йдеться у загальному зверненні галузевих асоціацій - Європейського-українського енергетичного агентства, Української асоціації відновлюваної енергетики, Української вітроенергетичної асоціації.

"Впровадження акцизу є фактичним зниженням гарантованого державою тарифу на додаткові 3,2% для вже існуючих станцій. Це фактично позбавляє інвесторів законних прав на інвестиції і в залежності від розміру акцизу може містити ознаки часткової експропріації їх активів", - йдеться в листі, оприлюдненому Українською вітроенергетичною асоціацією.

Асоціації вказують на очевидну незаконність даного рішення і закликають керівництво країни утримаються від грубого порушення закону.

"Прийняття цих змін буде свідчити про ігнорування як чинного українського законодавства, так і зобов'язань перед інвесторами, які були взяті на себе чинним Кабміном і Верховною радою рік тому. Ця ініціатива завдасть шкоди інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів у нові енергетичні та екологічні проекти", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

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