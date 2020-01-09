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Акциз на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2 млрд грн в 2020 году, - эксперт 

Новости » Экономика     09.01.2020 - 10:56
Акциз на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2 млрд грн в 2020 году, - эксперт 
Фото: пачки сигарет (censor.net.ua)

Изменение системы администрирования розничного акциза с продажи сигарет позволит пополнить местные бюджеты

Изменение системы администрирования розничного акциза с продажи сигарет позволит привлечь в местные бюджеты больше 2 млрд грн уже в 2020 году. Такое мнение выразил директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский, передает Интерфакс-Украина.

"По самым скромным оценкам, изменение модели администрирования розничного акциза увеличит поступления в первый год на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн НДС. Это те цифры поступлений местных и государственного бюджетов, ради которых уже стоит прекратить дискуссии и попробовать сделать следующий шаг", - считает Александр Яворский.

По его словам, рынок табачных изделий специфический и оказывает существенное влияние на доходы бюджетов всех уровней, поэтому "смену модели администрирования розничного акциза надо рассматривать в комплексе с усилением требований к оптовикам".

В тоже время, 83,7% доходов в структуре доходов местных бюджетов - это тот ресурс, который фактически зависит от решений органов государственной власти.

"Поэтому местные общины прежде всего заинтересованы в росте доли собственных доходов. Розничный акциз для них - один из таких источников сегодня. Изменения касаются переноса обязательства уплаты розничного акциза с продажи сигарет с розничного на оптового торговца", - считает эксперт.

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