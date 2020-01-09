Акциз на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів більше 2 млрд грн у 2020 році, - експерт

Фото: пачки сигарет (censor.net.ua)

Зміна системи адміністрування роздрібного акцизу з продажу сигарет дозволить поповнити місцеві бюджети

Зміна системи адміністрування роздрібного акцизу з продажу сигарет дозволить залучити до місцевих бюджетів більше 2 млрд грн вже у 2020 році. Таку думку висловив директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський, передає Інтерфакс-Україна.

"За найскромнішими оцінками, зміна моделі адміністрування роздрібного акцизу збільшить надходження в перший рік на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн ПДВ. Це ті цифри надходжень місцевих і державного бюджетів, заради яких вже варто припинити дискусії і спробувати зробити наступний крок" , - вважає Олександр Яворський.

За його словами, ринок тютюнових виробів специфічний і має суттєвий вплив на доходи бюджетів усіх рівнів, тому "зміну моделі адміністрування роздрібного акцизу треба розглядати в комплексі з посиленням вимог до оптовикам".

У той же час, 83,7% доходів в структурі доходів місцевих бюджетів - це той ресурс, який фактично залежить від рішень органів державної влади.

"Тому місцеві громади насамперед зацікавлені в зростанні частки власних доходів. Роздрібний акциз для них - один з таких джерел сьогодні. Зміни стосуються перенесення зобов'язання сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет з роздрібного на оптового торговця", - вважає експерт.