Що відомо про акції Трампа

За даними видання, фінансові декларації Трампа свідчать, що станом на 30 вересня він міг володіти до 370 тисяч акцій Nvidia. Останній із цих документів подали 5 листопада.

23 листопада акції компанії зросли більш ніж на 30% після оголошення про повернення Хуанга. За розрахунками FT, на цьому тлі вартість пакета американського президента могла збільшитися до 15 млн доларів.

Чому точна сума невідома

Декларації не дозволяють встановити точну кількість акцій у власності Трампа. За нижньою межею оцінки FT, він міг мати близько 32 тисяч акцій, а приріст їхньої вартості міг становити приблизно 1,3 млн доларів.

Крім того, документи охоплюють лише період до кінця вересня та не показують, чи купував або продавав Трамп акції Nvidia після цієї дати.

Отже, йдеться про можливе зростання вартості його активів, а не про підтверджений прибуток від продажу акцій.