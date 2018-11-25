На акції протесту у Франції затримали 130 осіб

Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

Кількість протестних акцій по всій країні перевищила 1,6 тисяч

У Франції в ході акцій пртесту проти підвищення цін на паливо були затримані близько 130 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BMF.

Як повідомляється, 24 листопада у протестах в Парижі взяли участь 106,3 тисяч чоловік, що значно менше, ніж у попередню суботу, коли число учасників наближалося до 244 тисячам.

За словами глави МВС Франції, всього було затримано 130 осіб.

"Ми хочемо відзначити, що акції прийняли в суботу дещо інший характер по країні. Зокрема, було відзначено значно більшу кількість випадків блокування торгових центрів. Постраждалих було менше", – повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Глава МВС розповів, що серед 528 постраждали 17 чоловік мають серйозні поранення. Також він додав, що серед отримавших травми в ході протестів - 92 є співробітниками правоохоронних органів.