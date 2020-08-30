На акциях протеста в Беларуси в субботу задержали почти 30 человек

В субботу, 29 августа, на акциях протеста в Беларуси задержали 29 человек. Всего акции прошли в 24 населенных пунктах страны.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

"Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8 500 человек. Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях. Протестные акции отмечались на территории 24 населенных пунктов страны", - сказано в сообщении.

В МВД заявили, что в результате проведенных разбирательств органы внутренних дел задокументировали 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

"До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - отметили в министерстве.

Напомним, сегодня в центре Минска на проспекте Независимости произошла стычка силовиков с активистами; известно о задержании минимум одного человека.

Как писало РБК-Украина ранее, в центр Минска еще до начала акции стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

Отметим, вчера в Минске на площади Победы прошел женский марш солидарности. Изначально было известно, что в ходе него правоохранители задержали двух журналистов "Радио Свобода".