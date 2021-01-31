На акциях в поддержку Навального в России задержали более 3,8 тысяч человек

Во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального в России задержали 3838 человек. Более тысячи из них в Москве.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

1080 человек задержали на акциях в Москве, 796 - в Санкт-Петербурге, 194 - в Красноярске. Еще более ста человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Твери и Новосибирске.

Также сообщается о девяти задержанных в Симферополе, в оккупированном Россией Крыму.

Известно, что к текущему моменту, акции протеста уже завершились, включая Москву. На улицах нет скоплений людей, большинство из них уже разъехались в метро.

Ранее сообщалось, что центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального. Его удалось спасти, а сама попытка самоубийства не была связана с протестами.

Также на акции протеста в Москве задержали Юлию Навальную.