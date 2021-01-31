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На акціях на підтримку Навального в Росії затримали понад 3,8 тисяч осіб

Автор: Роман Тверденко

Під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального в Росії затримали 3838 осіб. Більше тисячі з них в Москві.

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Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

1080 осіб затримали на акціях в Москві, 796 - в Санкт-Петербурзі, 194 - в Красноярську. Ще більше ста чоловік були затримані в Нижньому Новгороді, Владивостоці, Твері і Новосибірську.

Також повідомляється про дев'ять затриманих в Сімферополі, в окупованому Росією Криму.

Відомо, що до теперішнього моменту, акції протесту вже завершилися, включно з Москвою. На вулицях немає скупчень людей, більшість з них вже пішли в метро.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального. Його вдалося врятувати, а сама спроба самогубства не була пов'язана з протестами.

Також на акції протесту в Москві затримали Юлію Навальну.

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