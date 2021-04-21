На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 1,2 тысячи человек

В России на акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 1,2 тысячи человек. Больше всего задержано в Санкт-Петербурге - 493 участника.

Об этом сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо".

По данным медиа проекта, на 23:10 по киевскому времени на акциях в поддержку Алексея Навального задержано 1226 человек. В лидерах Санкт-Петербург. Здесь правоохранители арестовали 493 протестующих. Следом идут: Уфа - 91 человек, Сочи - 51, Воронеж - 46, Казань - 41, Кемерово - 36, Барнаул - 33. В Москве на данный момент задержано 23 участника протестов. В большинстве городов сообщается о задержаниях от одного-двух до нескольких десятков человек. Среди обвинений, которые предъявляют российские правоохранители, организация митингов и использование нецензурной брани в общественных местах.