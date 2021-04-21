На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 1,2 тысячи человек

В России на акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 1,2 тысячи человек. Больше всего задержано в Санкт-Петербурге - 493 участника.
Об этом сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо".
По данным медиа проекта, на 23:10 по киевскому времени на акциях в поддержку Алексея Навального задержано 1226 человек. В лидерах Санкт-Петербург. Здесь правоохранители арестовали 493 протестующих. Следом идут: Уфа - 91 человек, Сочи - 51, Воронеж - 46, Казань - 41, Кемерово - 36, Барнаул - 33. В Москве на данный момент задержано 23 участника протестов.
В большинстве городов сообщается о задержаниях от одного-двух до нескольких десятков человек. Среди обвинений, которые предъявляют российские правоохранители, организация митингов и использование нецензурной брани в общественных местах.
Напомним, сторонники оппозиционера объявили о проведении митингов в поддержку Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны. На сайте акции желание выйти на протесты изъявили желание более 100 тысяч человек.
Отметим, утром 21 апреля в Москве на улице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Она находится под домашним арестом, но вышла в магазин в разрешенное время. Кроме того, было задержано несколько десятков региональных активистов "Фонда борьбы с коррупцией".
РБК-Украина писало, что в конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.