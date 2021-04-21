RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 1,2 тисячі осіб

Автор: РБК-Україна

У Росії на акціях протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального затримали понад 1,2 тисячі осіб. Найбільше затримано в Санкт-Петербурзі - 493 учасника.

Про це повідомив правозахисний медіа-проект "ОВС-інфо".

За даними медіа проекту, на 23:10 за київським часом на акціях на підтримку Олексія Навального затримано 1226 осіб. У лідерах Санкт-Петербург. Тут правоохоронці заарештували 493 учасників протесту. Слідом ідуть: Уфа - 91 осіб, Сочі - 51, Воронеж - 46, Казань - 41, Кемерово - 36, Барнаул - 33. У Москві на цю мить затримано 23 учасники протестів.

У більшості міст повідомляється про затримання від одного-двох до кількох десятків людей. Серед звинувачень, які висувають російські правоохоронці, організація мітингів і використання нецензурної лайки в громадських місцях.

Нагадаємо, прихильники опозиціонера оголосили про проведення мітингів на підтримку Олексія Навального 21 квітня в 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни. На сайті акції бажання вийти на протести виявили бажання понад 100 тисяч осіб.

Відзначимо, вранці 21 квітня в Москві на вулиці затримали прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш. Вона знаходиться під домашнім арештом, але вийшла в магазин в дозволений час. Крім того, було затримано кілька десятків регіональних активістів "Фонду боротьби з корупцією".

РБК-Україна писало, що в кінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяНавальныйакции
Читайте також
На акції в підтримку Навального в Санкт-Петербурзі жорстко затримали щонайменше 42 осіб
Прес-секретаря Навального заарештували на 10 діб
МЗС Чехії висунув вимогу Росії через висилку дипломатів
Прогноз погоди