Акція закінчилась. У вдів в "ДНР" забрали шуби, які їм видали за загиблих окупантів

Після публікації відео у соцмережах активісти зв'язалися з жінками, яким видали шуби. Щонайменше чотири жінки повідомили, що після зйомки ролика у них відібрали шуби.

За словами однієї з вдів, спочатку їм заявили, що шуби поганої якості і пообіцяли незабаром видати нові. Однак після дзвінків організатори сказали, що сталася помилка, а шуби призначали іншим людям.

Інша жінка повідомила, що про роздачу шуб їй сказали на роботі, пообіцявши інші подарунки з Москви, якщо ті знімуться у ролику.

"Вона уточнила, що це поширена практика - і що часто вдови на подібних фото та відео виявляються несправжніми", - сказала жінка.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося відео, де вдови загиблих бойовиків з так званої "ДНР" отримують шуби і дякують "російському активу" з Москви за подарунки.

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