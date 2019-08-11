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Акция протеста в Бухаресте закончилась без инцидентов с полицией

Новости » Общество    11.08.2019 - 03:19
Акция протеста в Бухаресте закончилась без инцидентов с полицией
Фото: митинг в Бухаресте (twitter.com/KitGillet)

На протесте в Бухаресте насчитали более 24 тыс. митингующих

Антиправительственная акция протеста в Бухаресте закончилась без столкновений митингующих с жандармерией Румынии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

По данным полицейских, на протест перед зданием румынского правительства на площадь Виктории вышли около 24 тысяч человек. После полудня по местному времени число митингующих начало расти, из-за чего жандармам, охранявшим здание правительства, пришлось дважды передвигать ограждения. Митинг оттеснил полицейских к тротуару вокруг здания.

Люди, собравшиеся на площади Виктории, несли плакаты с различными надписями и флагами Румынии и Европейского Союза, требовали отставки правительства. Также было множество заявлений, направленных против жандармерии. Митингующие выкрикивали слова и фразы "Отставка!", "Воры!", "Жандармерия защищает вора!", "Коррупция убивает!" и другие. Полиция призывала не нарушать общественный порядок и просила жителей Бухареста сообщать о нарушениях.

Однако уже после к 22:15 число протестующих начало уменьшаться и вскоре на площади Виктории оставалось несколько сотен участников демонстраций. За время протеста об инцидентах с полицией информации не было.

Антиправительственный митинг был посвещен годовщине силового разгона антикоррупционной демонстрации 10 августа 2018 года, в которой из-за столкновений с полицией пострадали 450 человек.

Напомним, что 10 августа митинги в Румынии также прошли в городах Брашове, Клуже, Констанце, Яссах и других под лозунгами "Мы не забыли, что вы делали прошлым летом" или "Мы следим за вами".

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