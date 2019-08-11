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Акція протесту в Бухаресті закінчилася без інцидентів з поліцією

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 03:19
Акція протесту в Бухаресті закінчилася без інцидентів з поліцією
Фото: мітинг у Бухаресті (twitter.com/KitGillet)

На протесті в Бухаресті нарахували понад 24 тис. мітингувальників

Антиурядова акція протесту в Бухаресті закінчилася без сутичок мітингувальників з жандармерією Румунії. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство Agerpres.

За даними поліцейських, на протест перед будівлею румунського уряду на площу Вікторії вийшли близько 24 тисяч осіб. Після полудня за місцевим часом кількість мітингувальників почала зростати, через що жандармам, які охороняли будівлю уряду, довелося двічі пересувати огорожі. Мітинг відтіснив поліцейських до тротуару навколо будівлі.

Люди, що зібралися на площі Вікторії, несли плакати з різними написами і прапорами Румунії та Європейського Союзу, вимагали відставки уряду. Також було безліч заяв, спрямованих проти жандармерії. Мітингувальники вигукували слова і фрази "Відставка!", "Злодії!", "Жандармерія захищає злодія!" "Корупція вбиває!" та інші. Поліція закликала не порушувати громадський порядок і просила жителів Бухареста повідомляти про порушення.

Проте вже після 22:15 число протестуючих почало зменшуватися і незабаром на площі Вікторії залишалося кілька сотень учасників демонстрацій. За час протесту про інциденти з поліцією інформації не було.

Антиурядовий мітинг був присвячений річниці силового розгону антикорупційної демонстрації 10 серпня 2018 року, в якій через зіткнення з поліцією постраждали 450 осіб.

Нагадаємо, що 10 серпня мітинги в Румунії також пройшли в містах Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших під гаслами "Ми не забули, що ви робили минулого літа" або "Ми стежимо за вами".

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