Акционеры Twitter подали в суд на Маска за манипулирование ценами при покупке компании

Инвесторы заявили, что Маск сэкономил себе 156 млн долларов, не сообщив, что к 14 марта он приобрел более 5% акций Twitter.

Они также назвали Twitter в качестве ответчика, утверждая, что компания была обязана расследовать поведение Маска, хотя они не требуют от фирмы возмещения ущерба.

Инвесторы заявили, что Маск продолжал покупать акции после этого и в конце концов сообщил в начале апреля, что ему принадлежит 9,2% компании.

"Задерживая раскрытие информации о своей доле в Twitter, Маск манипулировал рынком и купил акции Twitter по искусственно заниженной цене", - заявили инвесторы.

Акционеры заявили, что недавнее падение акций Tesla поставило возможность Маска финансировать приобретение Twitter в "серьезную опасность", поскольку он заложил свои акции в качестве залога для обеспечения кредитов, необходимых ему для покупки компании.