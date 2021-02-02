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На акции возле суда по делу Навального задержали более 300 человек

Автор: РБК-Украина

Возле здания Московского городского суда, где сегодня проходит заседание по делу Алексея Навального, задержали более 300 человек. Силовики задерживают людей возле близлежащих станций метро.

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Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Сообщается, что задержаны 311 человек, среди которых четыре журналиста. Также сообщается, что задержания еще продолжаются. При этом несколько сторонников Навального задержаны в Ижевске.

Местные СМИ пишут, что из района суда уехали несколько автозаков с задержанными. В основном задержания проходили возле станции метро "Преображенская". Также силовики начали выставлять оцепление в районе метро "Китай-город".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Навальному могут заменить условный срок на реальный.

До этого стало известно, что Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии. Такой срок ему грозит по делу о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией". Сейчас суд рассматривает замену срока на реальный по делу "Ив Роше", по которому его могут лишить свободы на 2,5 года.

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