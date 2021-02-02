На акции возле суда по делу Навального задержали более 300 человек

Возле здания Московского городского суда, где сегодня проходит заседание по делу Алексея Навального, задержали более 300 человек. Силовики задерживают людей возле близлежащих станций метро.

Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Сообщается, что задержаны 311 человек, среди которых четыре журналиста. Также сообщается, что задержания еще продолжаются. При этом несколько сторонников Навального задержаны в Ижевске.

Местные СМИ пишут, что из района суда уехали несколько автозаков с задержанными. В основном задержания проходили возле станции метро "Преображенская". Также силовики начали выставлять оцепление в районе метро "Китай-город".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Навальному могут заменить условный срок на реальный.

До этого стало известно, что Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии. Такой срок ему грозит по делу о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией". Сейчас суд рассматривает замену срока на реальный по делу "Ив Роше", по которому его могут лишить свободы на 2,5 года.