На акції біля суду по справі Навального затримали понад 300 осіб

Біля будівлі Московського міського суду, де сьогодні проходить засідання по справі Олексія Навального, затримали понад 300 осіб. Силовики затримують людей біля прилеглих станцій метро.

Про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВД-Інфо.

Повідомляється, що затримано 311 осіб, серед яких чотири журналісти. Також повідомляється, що затримання ще тривають. При цьому кількох прихильників Навального затримано в Іжевську.

Місцеві ЗМІ пишуть, що з району суду виїхали кілька автозаків з затриманими. В основному затримання проходили біля станції метро "Преображенська". Також силовики почали виставляти оточення в районі метро "Китай-город".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Навальному можуть замінити умовний термін на реальний.

До цього стало відомо, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії. Такий термін йому загрожує у справі про шахрайство з пожертвами "Фонду боротьби з корупцією". Зараз суд розглядає заміну терміну на реальний у справі "Ів Роше", за якою його можуть позбавити волі на 2,5 роки.