Акції Twitter увійдуть в розрахунок індексу S&P 500

Вони замінять собою акції виробника ГМО Monsanto

Акції соціальної мережі Twitter Inc. з 7 червня увійдуть в розрахунок американського фондового індексу Standard & Poor's 500 . Про це йдеться в прес-релізі компанії S&P Dow Jones Indices.

Згідно з повідомленням компанії, зазначені акції замінять цінні папери ГМО-виробника Monsanto Co, якого купує Bayer AG.

В індексі S&P 100 місце Monsanto займуть акції стримингового сервісу Netflix, який раніше став найдорожчою медіакомпанією в світі. Згідно з даними Investing.com акції Twitter станом на 11:30 зросли на 3,4%, до 37,8 долара за цінний папір. Капіталізація компанії становить 28,51 млрд доларів. Цінні папери Netflix також продовжують зростати (+0,52%). Їх вартість становить 361,8 долара за одиницю. Ринкова вартість сервісу оцінюється в 157,28 млрд доларів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США випустила оновлену версію документа, згідно з яким інвестори повинні позбутися акцій і бондів компаній, що потрапили під санкції 6 квітня 2018 року, не до 7 травня, а до 6 червня 2018 року.