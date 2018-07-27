Акции Twitter упали на 20%

В компании сообщают о сокращении аудитории сервиса

Акции компании Twitter в начале торгов 27 июля упали на 20%. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании сообщают о том, что Twitter в этом квартале посетило на 1 миллион меньше пользователей, чем в предыдущем. Таким образом количество активных пользователей сократилось с 336 до 335 млн в месяц.

Ожидается, что число пользователей будет снижаться, поскольку компания продолжает бороться со спамом, фейковыми страницами и злонамеренной риторикой в своей социальной сети. Также на аудиторию Twitter может повлиять ужесточение европейского законодательства в части конфиденциальности личной жизни.

В Twitter уверены, что такие шаги обеспечат рост компании в долгосрочной перспективе, поскольку они "улучшают здоровье" соцсети.

Напомним, 25 июля сразу после закрытия торгов акции социальной сети Facebook упали на 24%. Всего за несколько минут владельцы компании Facebook успели потерять суммарно около 150 млрд долларов. До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%.