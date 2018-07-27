Акції Twitter впали на 20%

У компанії повідомляють про скорочення аудиторії сервісу

Акції компанії Twitter на початку торгів 27 липня впали на 20%. Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії повідомляють про те, що Twitter в цьому кварталі відвідало на 1 мільйон менше користувачів, ніж у попередньому. Таким чином, щомісячна кількість активних користувачів скоротилася з 336 до 335 млн.

Очікується, що кількість користувачів буде знижуватися, оскільки компанія продовжує боротися зі спамом, фейковими сторінками і злісною риторикою у своїй соціальній мережі. Також на аудиторію Twitter може вплинути посилення європейського законодавства в частині конфіденційності особистого життя.

У Twitter впевнені, що такі кроки забезпечать зростання компанії в довгостроковій перспективі, оскільки вони "поліпшують здоров'я" соцмережі.

Нагадаємо, 25 липня відразу після закриття торгів акції соціальної мережі Facebook впали на 24%. Всього за кілька хвилин власники компанії Facebook встигли втратити сумарно близько 150 млрд доларів. До оголошення фінансових результатів акції компанії перебували на історичному максимумі, адже за 2018 рік вони змогли вирости на 23%.