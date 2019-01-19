Акции Tesla упали на более 12% после сообщений Маска о сокращениях штата

Иллюстративное фото (tesla.com)

Из-за предстоящего сокращения штата компании ценные бумаги Tesla сейчас стоят чуть более 300 долларов

Акции производителя электрокаров Tesla упали более чем на 12% после сообщений основателя компании Илона Маска о сокращениях в штате. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные биржи Nasdaq.

Торги на бирже в четверг, 17 января, закрылись на отметке в 347,31 доллар. В пятницу стоимость ценных бумаг Tesla на бирже после открытия торгов составила 300 долларов. Сейчас стоимость повысилась до чуть более 304 долларов.

Что касается сокращений в компании, Илон Маск сказал, что у Tesla раздутый штат, а компании еще необходимо нарастить производство Tesla Model 3.

Маск разослал письмо сотрудникам, в котором сообщил: "к сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как сократить число постоянных сотрудников на примерно 7%".

"Это необходимо, чтобы увеличить объемы производства автомобиля Tesla Model 3. Деньги нужны на то, чтобы также улучшить производственный процесс. Это позволит продавать стандартную Model 3 по цене в 35 тыс. долларов за единицу, а компании - оставаться рентабельной", - говорилось в письме.

При этом Маск отметил, что в 2018 году штат компании увеличился почти на треть, но это больше, чем компания может себе позволить.

Именно это сообщение привело к падению акций Tesla.

Напомним, в октябре 2018 года американский производитель электромобилей Tesla в III квартале 2018 впервые за два года получил прибыль.