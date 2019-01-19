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Акції Tesla впали на 12% після повідомлень Маска про скорочення штату

Новини » Економіка    19.01.2019 - 02:00
Акції Tesla впали на 12% після повідомлень Маска про скорочення штату
Ілюстративне фото (tesla.com)

З причини майбутнього скорочення штату компанії цінні папери Tesla зараз коштують трохи більше 300 доларів

Акції виробника електрокарів Tesla впали більш ніж на 12% після повідомлень засновника компанії Ілона Маска про скорочення у штаті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані біржі Nasdaq.

Торги на біржі в четвер, 17 січня, закрилися на позначці в 347,31 долар. У п'ятницю вартість цінних паперів Tesla на біржі після відкриття торгів склала 300 доларів. Зараз вартість підвищилася до трохи більш 304 доларів.

Акції Tesla впали на 12% після повідомлень Маска про скорочення штату

Що стосується скорочень в компанії, Ілон Маск сказав, що у Tesla роздутий штат, а компанії ще необхідно наростити виробництво Tesla Model 3.

Маск розіслав лист співробітникам, в якому повідомив: "на жаль, у нас немає іншого вибору, крім як скоротити число постійних співробітників на приблизно 7%".

"Це необхідно, щоб збільшити обсяги виробництва автомобіля Tesla Model 3. Гроші потрібні на те, щоб поліпшити виробничий процес. Це дозволить продавати стандартну Model 3 за ціною в 35 тис. дол. за одиницю, а компанії - залишатися рентабельним", - говорилося в листі.

При цьому Маск зазначив, що в 2018 році штат компанії збільшився майже на третину, але це більше, ніж компанія може собі дозволити.

Саме це повідомлення призвело до падіння акцій Tesla.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року американський виробник електромобілів Tesla в III кварталі 2018 вперше за два роки отримав прибуток.

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