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На акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских

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Лондон, Воскресенье 16 мая 2021 04:42
На акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских Фото: участники акции бросали в полицейских файеры (instagram.com/ukpoliceservice)
Автор: Даша Харченко

Во время стычек с участниками акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских. Участники акции бросали в полицейских файеры.

Об этом сообщает английская полиция.

Девятерых человек задержали по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четырех по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем.

"Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европе 15 мая прошли акции в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта с Израилем. В ряде городов полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и водометами, а также задерживала участников.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

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