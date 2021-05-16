На акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских
Во время стычек с участниками акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских. Участники акции бросали в полицейских файеры.
Об этом сообщает английская полиция.
Девятерых человек задержали по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четырех по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем.
"Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись", - говорится в сообщении.
Напомним, в Европе 15 мая прошли акции в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта с Израилем. В ряде городов полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и водометами, а также задерживала участников.
Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.