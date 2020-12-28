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На акции под Минрегионом побили полицейского, открыли дело

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 28 декабря, под зданием Министерства развития общин и территорий проходила акция протеста против коррупции в строительной сфере. В результате попытки прорваться в здание ведомства группы людей пострадал полицейский.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому", - говорится в сообщении.

Нарушитель был задержан. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

За угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале декабря под зданием Минрегиона началась бессрочная акция. В частности, люди протестуют против деятельности главы ведомства Алексея Чернышева и народного депутата Елены Шуляк.

Добавим, что 26 октября Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Им стала Ирина Король.

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