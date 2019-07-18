Акции "дочки" российского госбанка выставлены на аукцион

Пакет акций "Проминвестбанка", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, в размере 99,7726% выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС. Об этом сообщает РБК-Украиан со ссылкой на фондовую биржу.

Сообщается, что аукцион по продаже ценных бумаг состоится 28 августа.

"28 августа 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акций ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала)", - говорится в сообщении ПФТС.

Стартовая цена пакета составляет 532,1 млн гривен.

На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - "Проминвестбанка". Как отмечается, исковые требования исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться оценщиками.

Напомним, в Украине действуют санкции против банков с российским государственным капиталом, в том числе и ПАО "Проминвестбанк". В частности, им запрещено выводить из Украины средства.