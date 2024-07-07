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Акцент зміщується. Яка ситуація у Часовому Яру після виходу з району "Канал": відповідь Волошина

Фото: український військовий у Часовому Яру (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Після виходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру (Донецька область) ворожі атаки продовжуються. Але акцент зміщується ближче до Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хотиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в Часовому Яру змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров'я військових було прийнято рішення відійти і залишити руїни.

"І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога", - зазначив спікер.

Зокрема, минулої доби Сили оборони зупинили 11 атак, до цього - 9 атак. Сьогодні противник продовжує намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.

"Обстановка знаходиться під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку", - додав Волошин.

Зазначимо, цього тижня ЗСУ вимушено відійшли з мікрорайону "Канал" на вигідніші позиції. Повідомлялося, що окупанти з початку битви за Часів Яр перетворили його на купу попелу.

Нагадаємо, раніше Волошин заявив, що дані Forbes про те, що Росія в битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових убитими та пораненими, є надто завищеними. За його словами, з три місяці саме у бойових діях за це місто окупанти втратили до 5 тисяч осіб.

 

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