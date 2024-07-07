Акцент смещается. Какая ситуация в Часов Яре после выхода из района "Канал": ответ Волошина

По его словам, ситуация в Часов Яре изменилась лишь в том плане, что для того, чтобы сохранить жизни и здоровье военных было принято решение отойти и оставить руины.

"И сейчас на этом направлении продолжаются активные штурмовые действия врага", - отметил спикер.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны остановили 11 атак, до этого - 9 атак. Сегодня противник продолжает пытаться вытеснить защитников в направлении Часов Яра, Ивановского и в районе Клещиевки.

"Обстановка находится под контролем Сил обороны. Основная масса обстрелов приходится как раз на южную часть Часова Яр. На этом направлении проведено 32 вражеских штурма, на город - 5. Активно работала вражеская авиация, однако акцент смещается ближе к Торецкому направлению", - добавил Волошин.

Отметим, на этой неделе ВСУ вынужденно отошли из микрорайона "Канал" на более выгодные позиции. Сообщалось, что оккупанты с начала битвы за Часов Яр превратили его в груду пепла.

Напомним, ранее Волошин заявил, что данные Forbes о том, что Россия в битве за Часов Яр якобы потеряла до 99 тысяч военных убитыми и ранеными, являются слишком завышенными. По его словам, з три месяца конкретно в боевых действиях за этот город оккупанты потеряли до 5 тысяч человек.