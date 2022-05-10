Усі активи РФ на території України перейдуть у власність держави, - Шмигаль
Уряд затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"І Президент, і Уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", - сказав Шмигаль.
Також він зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення країни. Зокрема, передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.
Окрім того, в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи
Раніше Шмигаль повідомляв, що в ЄС обговорюють можливість передати арештовані активи Росії на відновлення країни.
Також ми писали, що Україна хоче конфіскувати у РФ та її олігархів 500 млрд доларів.
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