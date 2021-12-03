Активы чиновников Кабмина могут арестовать из-за блокирования денег с "зеленых" еврооблигаций, - юристы

Члены Кабинета министров и должностные лица ГП "Гарантированный покупатель" могут быть лишены свободы за подтверждение факта тяжких преступлений, которые стали результатом остановки выплат средств от "зеленых" еврооблигаций и дискриминации отдельных производителей в вопросе оплаты накопленных долгов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо лондонской юридической фирмы BCL Solicitors, которая защищает интересы компании "ДТЭК ВИЭ".

"Английские юристы "ДТЭК ВИЭ" считают, что в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и членов Кабинета Министров Украины имеются признаки преступлений по праву Англии", - говорится в письме.

В частности, фирма направила письмо в "Гарантированный покупатель", Кабмин, "Укрэнерго", Министерство энергетики и Офис президента, в котором сообщила о наличии признаков состава преступления по английскому праву в действиях лиц, ответственных за решение и поведение "Гарантированного покупателя" (в том числе, Вадима Улиды), членов Кабмина.

Как говорится, речь идет о таких преступлениях: завладение преступным имуществом (ст. 329 Закона о преступных доходах 2002 года); отмывание денег (ст. 328 Закона о преступных доходах 2002 г.); ложное или обманчивое заявление (ст. 89 Закона о финансовых услугах 2012 года); мошенничество путем ложного представления (ст. 2 Закона о мошенничестве 2006 г.); мошенничество путем злоупотребления служебным положением (ст. 4 Закона о мошенничестве 2006 г.).

"Приведенные преступления тяжкие, по которым предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы", - подчеркивают юристы.

По английскому праву преступления, связанные с отмыванием денег и предусмотренные Законом о преступных доходах 2002 года, обладают экстерриториальным действием - то есть будут применяться к поведению, которое имеет место в Украине, даже если в Англии не было совершено никаких действий, составляющих состав преступления. В то же время, по мнению английских адвокатов, каждое из упомянутых преступлений, учитывая фактические обстоятельства, может расследоваться правоохранительными органами Англии.

"В том случае, если "Гарантированный покупатель" немедленно не произведет оплату 3,04 млрд грн в пользу "ДТЭК ВИЭ", английские адвокаты ДТЭК обратятся в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority) и Управление по вопросам серьезного мошенничества Соединенного Королевства (Serious Fraud Office) для расследования приведенных преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отмечается в письме.

Также сообщается, что с начала расследования активы всех лиц, действия которых будут расследоваться могут быть арестованы, при этом примененные правоохранительными органами Англии аресты и ограничения оказывают международное действие.