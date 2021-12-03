Активи посадовців уряду можуть арештувати через блокування грошей з "зелених" єврооблігацій, - юристи

Члени Кабінету міністрів та посадові особи ДП "Гарантований покупець" можуть бути позбавлені волі за підтвердження факту тяжких злочинів, які стали результатом зупинки виплат коштів від "зелених" єврооблігацій та дискримінації окремих виробників в питанні оплати накопичених боргів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист лондонської юридичної фірми BCL Solicitors, яка захищає інтереси компанії "ДТЕК ВДЕ".

"Англійські юристи "ДТЕК ВДЕ" вважають, що в діях посадових осіб "Гарантованого покупця" та членів Кабінету Міністрів України наявні ознаки злочинів за правом Англії", - говориться в листі.

Зокрема, фірма направила листа до "Гарантованого покупця", Кабміну, "Укренерго", Міністерства енергетики та Офісу президента, в якому повідомила про наявність ознак складу злочину за англійським правом у діях осіб, відповідальних за рішення та поведінку "Гарантованого покупця" (в тому числі, Вадима Улиди), членів Кабміну.

Як зазначається, мова йде про такі злочини: заволодіння злочинним майном (ст. 329 Закону про злочинні доходи 2002 року); відмивання грошей (ст. 328 Закону про злочинні доходи 2002 року); неправдива або оманлива заява (ст. 89 Закону про фінансові послуги 2012 року); шахрайство шляхом неправдивого представлення (ст. 2 Закону про шахрайство 2006 року); шахрайство шляхом зловживання службовим становищем (ст. 4 Закону про шахрайство 2006 року).

"Наведені злочини є тяжкими, за якими передбачено покарання у вигляді значних строків позбавлення волі", - підкреслюють юристи.

За англійським правом злочини, пов’язані з відмиванням грошей та передбачені Законом про злочинні доходи 2002 року, мають екстериторіальну дію - тобто, застосовуватимуться до поведінки, яка має місце в Україні, навіть якщо в Англії не було вчинено жодних дій, які становлять склад злочину. Водночас, на думку англійських адвокатів, кожен із наведених злочинів, з огляду на фактичні обставини, може розслідуватися правоохоронними органами Англії.

"У тому разі, якщо "Гарантований покупець" негайно не здійснить оплату 3,04 млрд грн на користь "ДТЕК ВДЕ", англійські адвокати ДТЕК звернуться до Міської поліції Лондона, Управління фінансового контролю Сполученого Королівства (Financial Conduct Authority) та Управління з питань серйозного шахрайства Сполученого Королівства (Serious Fraud Office) для розслідування наведених злочинів і притягнення винних осіб до відповідальності", - зазначається в листі.

Також повідомляється, що із початку розслідування активи всіх осіб, дії яких будуть розслідуватися, можуть бути арештові, при цьому застосовані правоохоронними органами Англії арешти та обмеження мають міжнародну дію.

