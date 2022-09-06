Активные бои под Херсоном отвлекают оккупантов от Николаевской области, - Ким

По его словам, за минувшие сутки зафиксирован обстрел только одной громады региона - Баштанской.

Ким подчеркнул, что украинские военные бьют по пусковым установкам, из которых россияне обстреливают Николаев.

"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок.

Ранее сообщалось, что в субботу в Николаеве произошли взрывы после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что пострадали два человека.

Также ранее Ким рассказал о ситуации с водой в Николаеве. По его словам, проблемы с питьевой водой в городе невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ – это деоккупация Херсонской области и восстановление водогона из Днепра.