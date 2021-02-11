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"Активность ОАСК удивляет". Институт нацпамяти о решении по проспекту Бандеры

Автор: Олег Черныш

Глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Об этом он сказал РБК-Украина.

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Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение Окружного админсуда Киева, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.

"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.

При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда, так как это прерогатива Киевсовета.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавала союз "Общественный контроль и порядок".

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на это решение ОАСК.

Напомним, ранее Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара.

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