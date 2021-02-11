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"Активність ОАСК дивує". Інститут нацпам'яті про рішення щодо проспекту Бандери

Автор: Олег Черниш

Голова Інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.

Про це він сказав РБК-Україна.

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Дробович зазначив, що УІНП ще вивчає рішення Окружного адмінсуду Києва, але здивований активністю цього суду в таких питаннях.

"Дивує кількість рішень, які приймає останнім часом ОАСК, і які стосуються політики пам'яті", - зазначив Дробович.

При цьому він підкреслив, що Інститут нацпам'яті не буде оскаржувати це рішення суду, оскільки це прерогатива Київради.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов в суд подавала союз "Громадський контроль і порядок".

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на це рішення ОАСК.

Нагадаємо, раніше Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом'янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - у проспект Любомира Гузара.

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