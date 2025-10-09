Активний циклон накриє майже всю Україну: де дощитиме 9 жовтня

Через циклон у четвер в Україні переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами. Серйозних опадів уникнуть лише крайній захід країни, частина центральних областей, а також Одещина та Миколаївщина, де вдень очікуються короткі прояснення.

Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +13 градусів, а найтепліше буде на півдні та в центрі - від Одещини до Полтавщини, де повітря прогріється до +19 градусів.

Найпрохолодніше - на Тернопільщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області та в Карпатах, де місцями буде нижче +10° градусів.

У Києві 9 жовтня очікується хмарна та волога погода, вдень температура становитиме близько +12 градусів.