Активний циклон накриє майже всю Україну: де дощитиме 9 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 9 жовтня, активний циклон зміщується з Криму на північ і вплине майже на всю територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Через циклон у четвер в Україні переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами. Серйозних опадів уникнуть лише крайній захід країни, частина центральних областей, а також Одещина та Миколаївщина, де вдень очікуються короткі прояснення.

Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +13 градусів, а найтепліше буде на півдні та в центрі - від Одещини до Полтавщини, де повітря прогріється до +19 градусів.

 

Найпрохолодніше - на Тернопільщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області та в Карпатах, де місцями буде нижче +10° градусів.

У Києві 9 жовтня очікується хмарна та волога погода, вдень температура становитиме близько +12 градусів.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

