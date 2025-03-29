Активність ЗСУ в Росії блокує рух ворога на Сумщину, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент провів бесіду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши ситуацію на фронті та діяльність українських сил на території Росії.

"Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам - усім, від Курщини до південних напрямків", - пояснив Зеленський.

Глава України також особливо відзначив за результативність на передовій:

225-й окремий штурмовий полк,

47-у окрему механізовану бригаду,

Сили спеціальних операцій за ефективні дії по знищенню ворога,

35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку.

"Дякую всім вам, воїни! Ви - справжні! Дякую кожному і кожній, хто допомагає армії, хто працює в усіх наших оборонних підприємствах, хто забезпечує нашу армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні. Сильні позиції України в усьому, результативна робота на нашу державу - це те, що найбільше допомагає наближенню миру. Дякую всім! Слава Україні!", - підсумував він.