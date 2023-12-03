Активність російської піхоти на півдні України зросла, - ЗСУ

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втрати 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки і Мар'їнки", - сказав Штупун.

Водночас, за словами речника, активність ворожої авіації зменшилася. За добу зафіксовано 5 авіаударів. В ніч на 3 грудня окупанти скидали авіаційні керовані бомби у Донецькій області.

Штупун наголосив, що у районі Мар'їнки та Новомихайлівки тривають бої. Заяву окупантів про нібито просування у Мар'їнці не відповідають дійсності.

Наступ росіян на Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Вчора, 3 грудня, воїни 47 окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території Авдіївського коксохімічного заводу. Вони наголосили, що завод контролюють ЗСУ.

Раніше українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, у районі Авдіївки триває вже третя хвиля російських штурмів. Найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони. На його думку, російські війська чекають покращення погодних умов, аби знову застосовувати для атак техніку.